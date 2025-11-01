Милей принял отставку премьер-министра Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей принял отставку премьер-министра Гильермо Франкоса.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба президента Аргентины.

В другом сообщении пресс-службы отмечается, что официальной представитель администрации президента Мануэль Адорни будет назначен новым премьер-министром Аргентины.

"С понедельника, 3 ноября, новым премьер-министром, преемником Гильермо Франкоса, станет Мануэль Адорни", - говорится в сообщении.