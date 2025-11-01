https://news.day.az/world/1792346.html Милей принял отставку премьер-министра Аргентины Президент Аргентины Хавьер Милей принял отставку премьер-министра Гильермо Франкоса. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба президента Аргентины. В другом сообщении пресс-службы отмечается, что официальной представитель администрации президента Мануэль Адорни будет назначен новым премьер-министром Аргентины.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба президента Аргентины.
В другом сообщении пресс-службы отмечается, что официальной представитель администрации президента Мануэль Адорни будет назначен новым премьер-министром Аргентины.
"С понедельника, 3 ноября, новым премьер-министром, преемником Гильермо Франкоса, станет Мануэль Адорни", - говорится в сообщении.
