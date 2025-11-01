https://news.day.az/society/1792371.html Этот вулкан в Баку извергается каждые три минуты - ВИДЕО Один из вулканов, расположенных на территории Туристического комплекса грязевых вулканов, извергается каждые три минуты. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AZTV, это вызывает особый интерес у туристов. Для привлечения ещё большего числа посетителей в комплексе внедрены новые решения. Подробнее в сюжете:
