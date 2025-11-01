https://news.day.az/world/1792362.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Балыкесир продолжается сейсмическая активность. После сильных землетрясений 27 и 31 октября, некоторое время назад в провинции было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Согласно данным ведомства, землетрясение произошло в 07:58 по местному времени, его эпицентр находился на глубине 6,79 километра.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
