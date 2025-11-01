Полиция вышла на след подозреваемых в ограблении Лувра

Грабители Лувра позволили правоохранителям найти важные улики из-за своей небрежности.

Как передает Day.Az, об этом 31 октября сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, злоумышленники приготовили канистру с бензином, чтобы поджечь автоподъемник и другое оборудование, использовавшееся, чтобы проникнуть в Лувр и похитить драгоценности.

"Но время поджимало: полиция уже приближалась. <...> Поэтому злоумышленники приняли важное решение: они оставили грузовик нетронутым и запрыгнули на свои скутеры, чтобы скрыться вдоль реки Сены", - говорится в публикации.

Из-за спешки грабители оставили следователям более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик, отмечает газета.