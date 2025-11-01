В Нью-Йорке два самолета столкнулись на рулежной дорожке - ВИДЕО
В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два самолета United Airlines.
Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел на фоне сильных задержек рейсов, вызванных непогодой и нехваткой персонала из-за продолжающейся приостановки работы федеральных ведомств.
По данным авиакомпании, лайнер, прибывший из Орландо, задел хвост другого самолета той же авиакомпании, который стоял на рулежной дорожке в ожидании вылета в Хьюстон. Один из пассажиров рассказал изданию, что во время движения почувствовал толчок, но не сразу понял, что произошло столкновение.
На месте происшествия работали службы экстренного реагирования. Оба самолета вернулись к гейту, пассажиров эвакуировали. Никто из 328 пассажиров и 15 членов экипажа не пострадал.
Технические специалисты проводят осмотр поврежденного самолета. В момент столкновения рейс в Хьюстон уже задерживался более полутора часов.
Аэропорт приостанавливал полеты из-за сильного ветра, порывы которого достигали 45 миль в час (около 72 км/ч). Среднее время задержек в Ла-Гуардии составляло около двух часов, в отдельных случаях - до пяти. Национальная метеослужба США объявила предупреждение о сильном ветре до полуночи. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не смогло прокомментировать инцидент из-за остановки работы правительства.
