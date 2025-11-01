Во Франции кабан протаранил двери супермаркета

Во Франции кабан забежал в супермаркет, в буквальном смысле, выбив дверь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошел на юго-западе страны, в департаменте Жиронда.

Кабан направился в рыбный отдел и метался там, пока не нашел запасной выход.