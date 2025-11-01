https://news.day.az/world/1792353.html Во Франции кабан протаранил двери супермаркета - ВИДЕО Во Франции кабан забежал в супермаркет, в буквальном смысле, выбив дверь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел на юго-западе страны, в департаменте Жиронда. Кабан направился в рыбный отдел и метался там, пока не нашел запасной выход.
Во Франции кабан протаранил двери супермаркета - ВИДЕО
Во Франции кабан забежал в супермаркет, в буквальном смысле, выбив дверь.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошел на юго-западе страны, в департаменте Жиронда.
Кабан направился в рыбный отдел и метался там, пока не нашел запасной выход.
