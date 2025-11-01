https://news.day.az/world/1792353.html

Во Франции кабан протаранил двери супермаркета - ВИДЕО

Во Франции кабан забежал в супермаркет, в буквальном смысле, выбив дверь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел на юго-западе страны, в департаменте Жиронда. Кабан направился в рыбный отдел и метался там, пока не нашел запасной выход.