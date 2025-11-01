https://news.day.az/world/1792467.html На ирано-иракской границе произошло землетрясение Сегодня в 14:55 по местному времени в провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, на границе с Ираком, произошло землетрясение силой 4,7 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
На ирано-иракской границе произошло землетрясение
Сегодня в 14:55 по местному времени в провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, на границе с Ираком, произошло землетрясение силой 4,7 балла.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 22 километрах от района Гаср-э-Ширин в Иране и в 10 километрах от района Ханагин в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
