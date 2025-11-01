Давка у храма в Индии - много погибших - ВИДЕО
По меньшей мере 10 человек погибли в давке у храма Венкатешвара в городе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Об этом 1 ноября сообщила газета Hindustan Times.
"Сильный наплыв верующих в храм по случаю Экадаши привел к переполненности, что стало причиной внезапной давки. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницы для оказания медицинской помощи", - говорится в материале.
Также после давки на место прибыли полицейские группы и взяли ситуацию под контроль, отметили в издании.
Министр штата Андхра-Прадеш Нара Локеш распорядился оказать надлежащую помощь пострадавшим и их семьям, кроме того, после инцидента храм посетил региональный министр сельского хозяйства Кинджарапу Атчаннайду, добавили в газете.
