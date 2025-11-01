Скончался актер из «Амели»

Франко-турецкий актер Чеки Карио, сыгравший примерно в 80 фильмах, скончался 31 октября в возрасте 72 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на агента артиста Элизабет Таннер.

"Валери Керузоре, его жена, и их дети с болью сообщают о смерти Чеки Карио из-за рака", - говорится в заявлении его семьи.

Родившийся в Стамбуле в 1953 году, Чеки Карио стал известен широкой публике к концу 1980-х, сыграв главную роль в "Медведе" Жан-Жака Арно.

В 1990 году Карио снялся в фильме Люка Бессона "Никита", а в 2001 - в фильме "Амели" Жана-Пьера Жене.

Кроме того, в начале 1980-х артист играл в театре.

"Драматическое искусство - это способ попасть в замкнутое и волшебное пространство, в котором вас сопровождают другие люди, которым тоже нужно это движение, и, возможно, отступить от самого себя", - говорил он об актерском искусстве в одном из интервью.