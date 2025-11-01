https://news.day.az/politics/1792464.html Сахиба Гафарова прибыла в Египет - ФОТО Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 1 ноября прибыла с рабочим визитом в Каир.
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 1 ноября прибыла с рабочим визитом в Каир.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в парламенте сообщили, что спикера Милли Меджлиса встречали в международном аэропорту Каира посол министерства иностранных дел Арабской Республики Египет Валид Шамс, посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов и другие официальные лица.
В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в церемонии открытия Большого Египетского музея.
