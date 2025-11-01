Король Великобритании будет выплачивать «пособие» принцу Эндрю

Король Великобритании Карл III собирается выплатить своему опальному брату Эндрю крупную сумму денег для переезда из его резиденции, а затем будет выплачивать ему ежегодное "пособие" из личных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian.

"Один из вариантов соглашения по релокации... включает сначала шестизначную сумму, чтобы покрыть его (Эндрю - прим.ред.) переезд из "Ройал Лодж" в Виндзоре в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке. За этим последует ежегодное пособие, которое Карл будет выплачивать из своих личных фондов", - говорится в статье.

Согласно источнику издания, пособие Эндрю будет "в несколько раз больше, чем военно-морская пенсия Маунтбеттен-Виндзора в размере £20 тыс. в год".

30 октября стало известно, что Карл III лишил принца Эндрю титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции.