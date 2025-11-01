Азербайджано-Кыргызский фонд утвердил финансирование строительства ГЭС в Кыргызстане

Азербайджано-Кыргызский фонд развития (АКФР) утвердил выделение средств на реализацию малой гидроэлектростанции в Кыргызстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, решение было принято по итогам шестого заседания Совета АКФР, которое состоялось в Бишкеке под председательством первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева.

Совет Фонда одобрил финансирование строительства малой гидроэлектростанции мощностью 5,4 МВт. Объект будет возведен на реке Кулун в Кара-Кульджинском районе Ошской области.

Общая сметная стоимость проекта оценивается в 5,2 миллиона долларов США, при этом Фонд развития предоставит 2,5 миллиона долларов США.

Предполагается, что ввод ГЭС в эксплуатацию внесет значительный вклад в энергетическую безопасность и экономическое развитие региона. Ожидается, что реализация проекта позволит создать новые рабочие места, укрепить производственный потенциал Ошской области, а также снизить импортную зависимость страны в сфере энергетики.

В ходе заседания участники также рассмотрели ряд изменений в нормативных документах Фонда, обсудили текущие направления сотрудничества и ознакомились с портфелем дополнительных инвестиционных инициатив.