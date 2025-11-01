Этим лицам водительское удостоверение выдается на 2 года

Как известно, общий срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет. Однако это правило распространяется не на всех водителей - для некоторых категорий срок действия удостоверения короче.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, в соответствии с законодательством срок действия водительского удостоверения определяется выдавшим его органом следующим образом:

для лиц младше 60 лет - 10 лет ;

для лиц, достигших 60 лет и старше - до достижения 70-летнего возраста ;

для лиц, достигших 70 лет и старше - 2 года ;

для лиц, страдающих заболеваниями, установленными Министерством здравоохранения - срок, указанный в медицинской справке, но не более 2 лет.

Отмечается, что водительское удостоверение с истекшим сроком действия подлежит замене в установленном порядке. Если в личных данных владельца удостоверения не произошло изменений, по его желанию срок действия документа может быть продлён в рамках указанных выше правил.