Премьер Канады извинился перед Трампом

Премьер Канады Марк Карни на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сообщил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифную рекламную кампанию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

"Да, я извинился перед президентом (Трампом - при. ред.). Его обидела эта реклама", - говорится в сообщении.