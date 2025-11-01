https://news.day.az/world/1792404.html Премьер Канады извинился перед Трампом Премьер Канады Марк Карни на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сообщил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифную рекламную кампанию. Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru. "Да, я извинился перед президентом (Трампом - при. ред.).
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
"Да, я извинился перед президентом (Трампом - при. ред.). Его обидела эта реклама", - говорится в сообщении.
