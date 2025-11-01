В Нахчыване задержаны наркоторговцы

В Нахчыванской АР в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, были выявлены и задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), в ходе операции был задержан ранее судимый 50-летний Азади Бабаев. При обыске по месту его жительства было обнаружено и изъято крупное количество героина. А. Бабаев признал, что приобрёл и хранил наркотическое средство с целью последующей продажи.

В результате других оперативных мероприятий были установлены и задержаны 30-летние Атай Элчин, Сахиб Зейналов и 33-летний Элвин Мехралиев. При осмотре автомобиля, принадлежащего С. Зейналову, было найдено и изъято крупное количество метамфетамина.

Кроме того, в ходе очередной операции был задержан ранее судимый 63-летний Фазиль Каримов. При осмотре двора его дома обнаружено 87 кустов конопли, выращенных с особым уходом.

По данным фактам в Следственном управлении МВД Нахчыванской Автономной Республики возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.