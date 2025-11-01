Фестиваль оливок в Ичеришехер: аромат осени, вкус традиций и энергия здоровья

С древних времён оливу называют "золотом Востока". Оливковое масло богато антиоксидантами, укрепляет сердце и сосуды, поддерживает молодость и внутреннюю гармонию. Недаром оливковое дерево в Азербайджане считалось священным, а его плоды - благословением земли.

Баку встречает ноябрь ароматом свежих оливок и звуками живой музыки. В самом сердце столицы - Ичеришехер - стартовал Фестиваль оливок, одно из самых ярких осенних событий, объединившее вкус, искусство и традиции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Ичеришехер вновь доказывает, что способен быть не только хранителем истории, но и живым пространством вдохновения, где соединяются прошлое и настоящее, традиция и современность, искусство и природа. Организованный при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", фестиваль не только знакомит гостей с продукцией местных производителей, но и наполняет пространство духом древних традиций азербайджанского оливководства.

В воздухе - запах оливкового масла и пряных трав, на прилавках сияют зеленые, желтые и черные плоды. Гостям представлены ароматные масла холодного отжима, оливковые соусы, варенье и сладости, различные напитки и даже отменный заварной чай из растения. Здесь даже есть оливковое дерево желаний, на ветви которого по старинным обычаям завязывали узелки.

Фестиваль продлится до 2 ноября и уже стал местом встречи для семей, зарубежных гостей и ценителей вкуса.