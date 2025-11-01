США назвали свои ожидания от Сирии

Вашингтонская администрация ожидает, что власти Сирии объявят о вступлении этой страны в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак, выступая на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне.

По его словам, сирийские власти "собираются подписать" соответствующий документ. Как добавил Баррак, глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани "может завтра (в воскресенье - прим. ТАСС) заявить об этом". "Это огромный шаг", - подчеркнул спецпредставитель.

Как сообщило агентство Reuters, Баррак на полях форума также сообщил журналистам, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, как ожидается, посетит Вашингтон. По словам Баррака, аш-Шараа во время этой поездки может объявить о вступлении Сирии в упомянутую коалицию.