В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта «Дыхание - единство слова и звука»

В Центре современного искусства YARAT состоялась презентация очередного проекта в рамках инициативы "Полет в Баку. Art Weekend. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) под названием "Дыхание - единство слова и звука".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

Иммерсивный перформанс, подготовленный мультидисциплинарным центром SÖZ специально для фестиваля, объединил мистическую музыку, суфийскую поэзию и силу человеческого голоса. На сцене звучали этнические мелодии и мелодраматическая декламация в исполнении групп Savalan и Çardaq, создавшие атмосферу духовного единения, глубины и созерцательности.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ, поэт и основатель мультидисциплинарного центра SÖZ Нигяр Гасанзаде рассказала, что идея проекта родилась сразу после получения приглашения принять участие в фестивале Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW.

Говоря о философии перформанса, она отметила, что он объединяет мистическую музыку, поэзию и силу человеческого голоса.

Фестиваль Art Weekend, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, впервые проходит в Баку и продлится до 2 ноября.