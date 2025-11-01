https://news.day.az/world/1792517.html Трамп примет в Белом доме президента Сирии Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 10 ноября примет в Белом доме президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Тома Баррака.
Аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).
Баррак также уточнил, что после встречи аш-Шараа и Трампа должен будет пройти очередной раунд переговоров между Сирией и Израилем.
