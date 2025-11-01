Подросток упал с 12-го этажа и погиб в Абшероне

В Абшеронском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в жилкомплексе "Кристалл 1" города Хырдалан 19-летний Ильгар Гулиев погиб, упав с 12-го этажа здания.

Сообщается, что подросток не был жильцом указанного здания. Он приходил к репетитору в указанное здание.

По данному факту проводится расследование.

По информации, предоставленной агентству AПA Республиканским центром скорой и неотложной медицинской помощи, зафиксирован факт смерти 19-летнего человека до приезда врачей:

"1 ноября 2025 года примерно в 12:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил срочный вызов из города Хырдалан, Абшеронского района. Сразу же на место происшествия была направлена бригада скорой помощи. Врачами зафиксирован факт смерти 19-летнего мужчины до прибытия врачей".