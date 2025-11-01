Торжество азербайджанской оперетты "Аршин мал алан" на немецком языке в Вене

В Theater Akzent в австрийской столице Вене состоялась премьера новой сценической версии всемирно известной оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", приуроченной к 140-летию великого композитора.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Перед началом премьеры делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Азербайджана Мурадом Гусейновым, посетила памятник великому композитору, установленный в Дунайском парке Вены. К подножию монумента, созданного народным художником Азербайджана, скульптором Омаром Элдаровым в 2006 году, были возложены цветы. Отмечалось, что этот парк является одним из излюбленных мест венцев, где установлены памятники выдающимся деятелям разных народов. Памятник Узеира Гаджибейли давно стал местом, которое часто посещают любители музыки и представители азербайджанской общины.

В фойе театра открылась фотовыставка, посвящённая жизни и творчеству композитора Узеира Гаджибейли. Руководитель Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова выступила с речью, в которой отметила выдающуюся роль Мастера в формировании азербайджанской музыкальной культуры. Заместитель министра культуры Мурад Гусейнов подчеркнул, что изучение, популяризация и передача будущим поколениям творческого наследия великого композитора неизменно находятся в центре внимания государства.

После торжественной части состоялся показ оперетты "Аршин мал алан", представленной на немецком языке. Постановка была подготовлена под художественным руководством режиссёра Риты Серайниг и дирижёра, композитора Майкла Шнака. Сценографию и визуальное оформление осуществил Кристиан Ариэль Хередиа, художником по костюмам выступил Вюсал Рагим, хореографию поставила Сюзанна Риц. Проект был реализован полностью силами местного творческого коллектива.

Премьеру посетили представители азербайджанской делегации, дипломаты, руководители ведущих театров и фестивалей Австрии, представители СМИ, любители музыки и проживающие в Австрии соотечественники.

Музыкальная комедия, история которой насчитывает уже 112 лет, была адаптирована к современным реалиям и получила тёплый приём зрителей, встретивших постановку продолжительными аплодисментами.

Показ оперетты продолжится на сцене Театра "Акцент" 1 и 2 ноября.

Следует отметить, что венская публика впервые познакомилась с шедевром Узеира Гаджибейли в 2006 году, и с тех пор "Аршин мал алан" остаётся одним из самых любимых произведений зрителей, символизирующих богатство и самобытность азербайджанской музыкальной культуры.