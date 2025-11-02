ChatGPT больше не будет консультировать по этим вопросам

Американская компания OpenAI обновила свою политику и запретила нейросети ChatGPT консультировать пользователей по вопросам медицины и юриспруденции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы не можете использовать наши сервисы для следующего: <...> предоставление специализированных консультаций, требующих лицензии, таких как юридические или медицинские консультации, без соответствующего привлечения лицензированного специалиста", - говорится в пресс-релизе компании.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. В августе новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT стала доступной для всех пользователей. Она может помогать проводить исследования, анализировать данные, заниматься программированием и решением задач.