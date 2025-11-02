Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

"Детектив", который появился на снимке после ограбления Лувра, оказался 15-летним подростком из Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его личность раскрыла немецкая газета Spiegel.

"Педро Элиас Гарзон Дельво не детектив и не имеет никакого отношения к этому делу. Ему 15 лет, и он все еще ходит в школу", - отмечается в публикации.

В день ограбления музея юноша вместе с матерью хотели посетить Лувр, пишет Spiegel.

Ранее мы сообщали, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона.