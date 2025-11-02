https://news.day.az/world/1792527.html Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра "Детектив", который появился на снимке после ограбления Лувра, оказался 15-летним подростком из Франции. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его личность раскрыла немецкая газета Spiegel. "Педро Элиас Гарзон Дельво не детектив и не имеет никакого отношения к этому делу.
Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра
"Детектив", который появился на снимке после ограбления Лувра, оказался 15-летним подростком из Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его личность раскрыла немецкая газета Spiegel.
"Педро Элиас Гарзон Дельво не детектив и не имеет никакого отношения к этому делу. Ему 15 лет, и он все еще ходит в школу", - отмечается в публикации.
В день ограбления музея юноша вместе с матерью хотели посетить Лувр, пишет Spiegel.
Ранее мы сообщали, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона.
