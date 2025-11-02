Над военной базой в Бельгии заметили дроны

Над используемой НАТО военной базой Кляйне-Брогель во Фландрии заметили несколько дронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

"Над Кляйне-Брогель было замечено несколько дронов. Система обнаружения работает. Расследование продолжается", - написал он.

Министр подчеркнул, что на следующей неделе он встретится с представителями местной полиции. Франкен пообещал проанализировать угрозу и принять все необходимые меры по поиску и аресту операторов дронов.