В Иерусалиме нашли печать на древнем языке с важным посланием

В Иерусалиме археологи обнаружили древнюю ассирийскую надпись, которая может раскрыть информацию об исторических событиях, которые были описаны в Ветхом Завете.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Ученые нашли крошечный 2,5-сантиметровый черепок керамики с надписью аккадской клинописью, древнейшим семитским языком мира. Эта находка была обнаружена возле Храмовой горы, а датируется она примерно 2700 годами назад.

В частности исследователи университета Бар-Илан расшифровали надпись, которая, скорее всего, является жалобой Ассирийской империи относительно задержки платежа со стороны Иудейского царства.

В тексте говорится о том, что срок уплаты задержки был 1-го числа 11-го месяца по еврейскому календарю.

По словам исследователей, это может соответствовать событиям, которые записаны во 2 Царств 18 и 19, во время правления царя Иезекии.

"Эти библейские отрывки описывают, как Езекия был вынужден заплатить 300 талантов серебра и 30 талантов золота ассирийскому царю Сеннахириму, дань, предназначенную для защиты Иудеи от ассирийской агрессии", - напомнили в материале.

Отмечается, что датировка обломка относит его ко времени правления Езекии, однако ученые говорят, что он также может происходить из периода правления его сына Манасии или даже царя Иосии.

В то же время доктор Питер Зильберг из университета Бар-Илан, который входил в исследовательскую группу, отметил, что небольшой размер обломка не соответствует его значению.

"Этот небольшой фрагмент может быть коротким, но он рассказывает очень важную историю. Это часть королевской печати с надписью, глиняной буллы, которая использовалась для закрытия или заверения писем и официальных документов. То, что мы видим здесь, является прямым доказательством официального общения между Ассирией и Иудеей", - добавил он.

Отмечается, что это первая находка такого рода.

В свою очередь доктор Анато Коэн-Вайнбергер из Израильского управления древностей сказал, что обломок был отслежен в Ассирию, а не в Иерусалим.

"Петрографический анализ показал, что состав керамики отличается от местных материалов, а содержание минералов соответствует геологии региона бассейна Тигра, где расположены такие крупные ассирийские города, как Ниневия, Ашшур и Нимруд/Калху", - подчеркнули в Daily Mail.

Несмотря на то, что надпись не цитирует конкретный библейский отрывок, она предоставляет конкретные доказательства взаимодействия царства Иудеи с Ассирийской империей.

"Хотя мы не можем определить предпосылки этого запроса, был ли он вызван просто технической задержкой или имел политическое значение, само существование такого официального обращения, кажется, свидетельствует об определенной напряженности в отношениях между Иудеей и имперским правительством", - добавили исследователи.