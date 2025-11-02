https://news.day.az/world/1792560.html

В Рио-де-Жанейро прошёл триумфальный парад - ВИДЕО

Батальон специальных операций (BOPE) Рио-де-Жанейро провёл триумфальный парад в римском стиле по улицам столицы после крупной операции против организованной преступной группировки "Команду Вермелью" в районах Алемао и Пенья. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители Рио тепло приветствовали триумфатнов.