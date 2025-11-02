Трамп предложил Обаме сыграть в гольф

Американский лидер Дональд Трамп предложил бывшему главе Белого дома Бараку Обаме сыграть в гольф в ходе беседы на похоронах экс-президента страны Джимми Картера.

Как передает Day.Az, об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге "Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку".

Во время похорон в кадр попала оживленная беседа политиков, которые сидели рядом перед началом панихиды.

Карл в своей книге также рассказал о том, что после покушения в июле 2024 года Трамп сразу спросил, показывают ли произошедшее в новостях. После этого политику показали снимок, на котором он демонстрирует собравшимся на митинге сжатый кулак, стоя в окружении телохранителей.