Ученые заметили проявление негравитационного ускорения объектом 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил негравитационное ускорение, совершив манёвр при приближении к Солнцу.

Как передает Day.Az, это следует из данных, указанных в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.

"Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 кв. км (=9x10^{-7}а.е.) в день. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 кв. км (=4x10^{-7}а.е.) в день", - сказано в отчете астронома из Гарварда Ави Леба на платформе Medium.

Ученый объяснил, что такое движение могло быть вызвано какой-то силой помимо гравитации, которая подействовала на объект и заставила его отклониться от траектории. Также причиной, по предположению эксперта, может быть реактивное движение. В таком случае объект должен стремительно терять массу.

"Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение ноября и декабря 2025 года", - подчеркнул Леб.