В Баку проходит очередной "Забег Победы"

По случаю пятой годовщины Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне в Баку проходит традиционный благотворительный "Забег Победы".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта совместно с Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Старт забега дан в Приморском национальном парке у фонтана "Семь красавиц". Дистанция составляет 10 километров. Первые участники, пересекшие финишную линию, будут объявлены победителями и получат награды.

Все финишировавшие участники получат медали, а сертификат об участии будет доступен для скачивания на официальном сайте турнира. Забег проходит под девизом "Вперед с гордостью".

"Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года и стал значимой спортивно-патриотической традицией страны.