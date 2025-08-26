США задумались о санкциях против ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции против европейских чиновников и стран ЕС из-за закона о цифровых услугах. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение... закона о цифровых услугах", - говорится в публикации.

В агентстве отметили, что в случае реализации подобная мера будет беспрецедентной. По данным источников, санкции, над которыми сейчас думают в США, могут обрести форму визовых ограничений. Окончательное решение предстоит принять Госдепу США, добавили в материале.