Агония реваншистской пропаганды

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Когда мы говорим, что армянские реваншисты целенаправленно занимаются мазохизмом, нам не верят. А вот посмотрите.

В понедельник, уже в который раз за время, прошедшее после антитеррористической операции сентября 2023 года, армянские паблики и СМИ сообщили о сносе в освобожденном Ханкенди памятника террористу Ашоту Гуляну. Ашотов Гулянов было два, теперь остался один, бывший "спикер" сепаратистского режима. Этот пока жив и памятников ему не ставили.

Тот Гулян, о котором рыдают в армянских СМИ и соцсетях, это террорист, активно участвовавший в этнических чистках и оккупации территорий Азербайджана в начале 90-х. Насладиться вкусом "победы" ему не удалось, потому что в августе 1992 года он был ликвидирован азербайджанскими бойцами.

Примечательно, что о сносе памятника террористу Гуляну армянские медиа сообщают уже который раз, выдавая за новость дня. Ситуацию с памятником Гуляну можно назвать проявлением агонии реваншистской пропаганды. Этого памятника нет в Ханкенди уже два года, а эти мазохисты продолжают теребить свою "рану", видимо, получая от этого удовольствие. Других целей не видно - вряд ли у кого-то может возникнуть вопрос, почему этого памятника уже нет в азербайджанском Ханкенди. И вряд ли этот факт может вызвать возмущение.

Если постоянным напоминанием о сносе памятника убийце азербайджанских детей и стариков реваншисты надеются растормошить международную общественность, они зря стараются. Уже улеглась и поднятая пропагандой волна истерики вокруг удаления из Ханкенди незаконно установленного памятника художнику Айвазовскому. Покричали и устали. Поэтому попытки работающих на реваншистов СМИ представить снос Гуляна как свежее событие, смешны и бессмысленны.

Ашот Гулян был продуктом националистического воспитания, жертвой больной идеологии, которую слишком близко воспринял и тронулся умом. Он был маньяком, который еще задолго до карабахского конфликта начал готовиться к войне. Помешавшись на почве пропаганды ненависти и эйфории армянства от обещаний Горбачева, Гулян начал создавать отряд и самодельное оружие. Армянские источники рассказывают об этом периоде его жизни с надрывом и восторгом, но на самом деле это история болезни.

Пропаганда утверждает, что он своими руками создавал гранатометы и автоматы. Помешанный Гулян трижды получил ранения от собственных самоделок. Свои поделки он передавал сепаратистам, готовившимся к войне против законных властей. Тогда еще не было никакого "Сумгайыта", в Ереване и Москве его только готовили. Готовились к аннексии азербайджанских территорий и сепаратистские банды, создававшиеся в то время под носом у партии и правительства. Пока партийные чиновники заставляли азербайджанцев распевать песни о дружбе, а в трудовых коллективах Карабаха проводились собрания на тему межнациональной дружбы, помешанный Ашот Гулян собирал и вооружал террористов.

Известно, что Гулян участвовал в ходжалинском геноциде, оккупации города Шуша, в других кровавых деяниях оккупантов. Он также участвовал в этнических чистках азербайджанцев в Западном Зангезуре в 1989 году, которые выдавались за "оборону Сисиана". Оборону от кого? От коренного населения этого региона?

"Герой Армении" был уничтожен во время попытки оккупировать село Хейвалы Кяльбаджарского района (по новому административному делению село находится в составе Агдеринского района). Там же были отправлены к праотцам десятки его "героических" бойцов. Через год село все-таки было оккупировано армянскими группировками, но Гулян этого уже не увидел.

Если кто-то полагает, что памятник подобному мерзавцу мог оставаться на азербайджанской земле, советуем ему обратиться к врачу. Азербайджан не воюет с памятниками, он борется с увековечением памяти террористам и оккупантам, совершившим преступления против азербайджанского народа.

Реваншистская пропаганда постоянно "путает" оборону с оккупацией. Как не может никак определиться с количеством памятников, "разрушенных" в освобожденном Карабахском регионе Азербайджана. В начале этого года подконтрольные оппозиции армянские СМИ трезвонили о "50" якобы разрушенных памятниках, сегодня говорят о "25-ти". Видимо, из прежней массы были вычленены лица вроде Ашота Гуляна. Смешно было бы трезвонить о сносе мемориала участнику этнических чисток и геноцида. Да и установка есть - не привлекать внимания к преступлениям армянской стороны в начале 90-х. Пусть о Первой карабахской войне вспоминают как можно реже. Будто ее вообще не было. Не было оккупации и сотен тысяч насильственно перемещенных азербайджанцев.

Если бы эта установка давалась в логике послевоенного мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ее как-то еще можно было бы объяснить. Но цель совсем иная - не примирить два народа, а стереть память об оккупации и военных преступлениях армянской стороны и создать у мира иллюзию, будто конфликт разразился только в сентябре 2020 года.

Остаются ли еще на освобожденных землях Азербайджана памятники убийцам, трудно сказать. В годы оккупации сепаратисты утыкали ими все города и села. Они выявляются постепенно, по мере восстановительных и строительных работ.

Кстати, Гуляну повезло больше, чем другим террористам. Благодаря РМК он простоял в Ханкенди до конца 2023 года. А вот отцу-основателю армянской армии (как его представляют в СМИ) Вазгену Саркисяну не повезло. Его памятник был ликвидирован сразу после освобождения Шуши. Конечно, проигравшая войну сторона подняла большой шум, к которому присоединились проармянские круги в медиа других стран. Между тем, Вазген Саркисян, превратившийся из учителя физкультуры в министра обороны Армении, в годы Первой карабахской войны был карателем и прославился особой жестокостью и бесчеловечностью к азербайджанцам. За невероятную даже по меркам армянского национализма жестокость к азербайджанским пленным его критиковали и на армянской стороне.

И что самое интересное - больше всего вопили о сносе памятника те силы, которые пристрелили Саркисяна (тогда уже премьер-министра РА) во время теракта в парламенте Армении в ноябре 1999 года. Смешно, не правда ли?

Или возьмем памятник некоему Ованнесу Тевосяну, вокруг которого в 2021 году тоже был большой шум, в том числе в российских медиа. Памятник был установлен в Шуше в годы оккупации только потому, что Тевосян там родился. Мало ли кто где родился? Есть немало азербайджанцев-уроженцев Армении. В соседней стране согласны поставить им памятники? Почему в Шуше должен стоять Тевосян, запомнившийся только тем, что был армянином? Да, он был в советские годы министром, а потом послом в Японии. Так давайте всем министрам и послам ставить памятники после их смерти.

Вышесказанное - это не пропаганда ненависти и напряженности. Это и не антиармянская пропаганда. Это констатация того факта, что армянская пропагандистская машина не хочет вставать на мирные рельсы. А ей пора, уже давно пора это сделать.