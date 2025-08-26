Агония реваншистской пропаганды

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Когда мы говорим, что армянские реваншисты целенаправленно занимаются мазохизмом, нам не верят. А вот посмотрите.

В понедельник, уже в который раз за время, прошедшее после антитеррористической операции сентября 2023 года, армянские паблики и СМИ сообщили о сносе в освобожденном Ханкенди памятника террористу Ашоту Гуляну. Ашотов Гулянов было два, теперь остался один, бывший "спикер" сепаратистского режима. Этот пока жив и памятников ему не ставили.

Тот Гулян, о котором рыдают в армянских СМИ и соцсетях, это террорист, активно участвовавший в этнических чистках и оккупации территорий Азербайджана в начале 90-х. Насладиться вкусом "победы" ему не удалось, потому что в августе 1992 года он был ликвидирован азербайджанскими бойцами.

Примечательно, что о сносе памятника террористу Гуляну армянские медиа сообщают уже который раз, выдавая за новость дня. Ситуацию с памятником Гуляну можно назвать проявлением агонии реваншистской пропаганды. Этого памятника нет в Ханкенди уже два года, а эти мазохисты продолжают теребить свою "рану", видимо, получая от этого удовольствие. Других целей не видно - вряд ли у кого-то может возникнуть вопрос, почему этого памятника уже нет в азербайджанском Ханкенди. И вряд ли этот факт может вызвать возмущение.

Азербайджан продолжает наводить порядок на освобождённых землях - реваншисты в истерике

Если постоянным напоминанием о сносе памятника убийце азербайджанских детей и стариков реваншисты надеются растормошить международную общественность, они зря стараются. Уже улеглась и поднятая пропагандой волна истерики вокруг удаления из Ханкенди незаконно установленного памятника художнику Айвазовскому. Покричали и устали. Поэтому попытки работающих на реваншистов СМИ представить снос Гуляна как свежее событие, смешны и бессмысленны.

Ашот Гулян был продуктом националистического воспитания, жертвой больной идеологии, которую слишком близко воспринял и тронулся умом. Он был маньяком, который еще задолго до карабахского конфликта начал готовиться к войне. Помешавшись на почве пропаганды ненависти и эйфории армянства от обещаний Горбачева, Гулян начал создавать отряд и самодельное оружие. Армянские источники рассказывают об этом периоде его жизни с надрывом и восторгом, но на самом деле это история болезни.

Пропаганда утверждает, что он своими руками создавал гранатометы и автоматы. Помешанный Гулян трижды получил ранения от собственных самоделок. Свои поделки он передавал сепаратистам, готовившимся к войне против законных властей. Тогда еще не было никакого "Сумгайыта", в Ереване и Москве его только готовили. Готовились к аннексии азербайджанских территорий и сепаратистские банды, создававшиеся в то время под носом у партии и правительства. Пока партийные чиновники заставляли азербайджанцев распевать песни о дружбе, а в трудовых коллективах Карабаха проводились собрания на тему межнациональной дружбы, помешанный Ашот Гулян собирал и вооружал террористов.

Известно, что Гулян участвовал в ходжалинском геноциде, оккупации города Шуша, в других кровавых деяниях оккупантов. Он также участвовал в этнических чистках азербайджанцев в Западном Зангезуре в 1989 году, которые выдавались за "оборону Сисиана". Оборону от кого? От коренного населения этого региона?

Армяне разглядели что-то в Гадруте – Но мир им не поможет

"Герой Армении" был уничтожен во время попытки оккупировать село Хейвалы Кяльбаджарского района (по новому административному делению село находится в составе Агдеринского района). Там же были отправлены к праотцам десятки его "героических" бойцов. Через год село все-таки было оккупировано армянскими группировками, но Гулян этого уже не увидел.

Если кто-то полагает, что памятник подобному мерзавцу мог оставаться на азербайджанской земле, советуем ему обратиться к врачу. Азербайджан не воюет с памятниками, он борется с увековечением памяти террористам и оккупантам, совершившим преступления против азербайджанского народа.

Реваншистская пропаганда постоянно "путает" оборону с оккупацией. Как не может никак определиться с количеством памятников, "разрушенных" в освобожденном Карабахском регионе Азербайджана. В начале этого года подконтрольные оппозиции армянские СМИ трезвонили о "50" якобы разрушенных памятниках, сегодня говорят о "25-ти". Видимо, из прежней массы были вычленены лица вроде Ашота Гуляна. Смешно было бы трезвонить о сносе мемориала участнику этнических чисток и геноцида. Да и установка есть - не привлекать внимания к преступлениям армянской стороны в начале 90-х. Пусть о Первой карабахской войне вспоминают как можно реже. Будто ее вообще не было. Не было оккупации и сотен тысяч насильственно перемещенных азербайджанцев.

Если бы эта установка давалась в логике послевоенного мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ее как-то еще можно было бы объяснить. Но цель совсем иная - не примирить два народа, а стереть память об оккупации и военных преступлениях армянской стороны и создать у мира иллюзию, будто конфликт разразился только в сентябре 2020 года.

На войне не получилось, решили хоть так отыграться - Российское издание о памятнике Нжде в Карабахе

Остаются ли еще на освобожденных землях Азербайджана памятники убийцам, трудно сказать. В годы оккупации сепаратисты утыкали ими все города и села. Они выявляются постепенно, по мере восстановительных и строительных работ.

Кстати, Гуляну повезло больше, чем другим террористам. Благодаря РМК он простоял в Ханкенди до конца 2023 года. А вот отцу-основателю армянской армии (как его представляют в СМИ) Вазгену Саркисяну не повезло. Его памятник был ликвидирован сразу после освобождения Шуши. Конечно, проигравшая войну сторона подняла большой шум, к которому присоединились проармянские круги в медиа других стран. Между тем, Вазген Саркисян, превратившийся из учителя физкультуры в министра обороны Армении, в годы Первой карабахской войны был карателем и прославился особой жестокостью и бесчеловечностью к азербайджанцам. За невероятную даже по меркам армянского национализма жестокость к азербайджанским пленным его критиковали и на армянской стороне.  

И что самое интересное - больше всего вопили о сносе памятника те силы, которые пристрелили Саркисяна (тогда уже премьер-министра РА) во время теракта в парламенте Армении в ноябре 1999 года. Смешно, не правда ли?

Или возьмем памятник некоему Ованнесу Тевосяну, вокруг которого в 2021 году тоже был большой шум, в том числе в российских медиа. Памятник был установлен в Шуше в годы оккупации только потому, что Тевосян там родился. Мало ли кто где родился? Есть немало азербайджанцев-уроженцев Армении. В соседней стране согласны поставить им памятники? Почему в Шуше должен стоять Тевосян, запомнившийся только тем, что был армянином? Да, он был в советские годы министром, а потом послом в Японии. Так давайте всем министрам и послам ставить памятники после их смерти.

Вышесказанное - это не пропаганда ненависти и напряженности. Это и не антиармянская пропаганда. Это констатация того факта, что армянская пропагандистская машина не хочет вставать на мирные рельсы. А ей пора, уже давно пора это сделать.