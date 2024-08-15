Армяне разглядели что-то в Гадруте

Автор: Лейла Таривердиева

Есть хорошая русская поговорка: чья б корова мычала, твоя бы молчала. Всякий раз, когда наши армянские соседи начинают мычать, она приходит на память. Удивительной наглостью и цинизмом нужно обладать, чтобы поднимать тему "культурного геноцида" и обвинять в чем-то Баку стране, совершившей беспрецедентный культурный геноцид на территориях Азербайджана в период их оккупации. В мире нет примеров, когда бы десять тысяч квадратных километров земли со всеми городами и селами прекращались в пустыню. А именно это сделали армяне с сотнями населенных пунктов в период тридцатилетней оккупации. И когда сегодня с той стороны границы и из проармянских зарубежных конюшен звучат претензии к Азербайджану, в первую очередь возникает вопрос: интересно, на что они рассчитывают?

Некий Гегшам Степанян, называющий себя "омбудсменом арцаха", неделю назад опубликовал пост в соцсети Х, сопроводив его спутниковыми снимками. После войны 2020 года потерпевшая разгромное поражение Армения углубилась в поиск "фактов" якобы уничтожения не существовавшего исторически армянского наследия, пытаясь побить Азербайджан хотя бы на этом фронте. Для этих целей была создана группа бездельников, занимающаяся отслеживанием изображений со спутника. Их задача - вылавливать исчезновение каждого "древнего" хачкара, мемориала оккупантам или церкви-новодела. На этот раз "глазастики" разглядели исчезновение аж целого села. Видите ли, в Гадрутском районе разрушено село с непроизносимым названием, церковь, школа и детский сад. На последних трех армянская пропаганда всегда делают особый акцент, считая, что это должно вызвать у публики сильный жалостливый эффект.

Пост "омбудсмена" был немедленно и массово разнесен по армянским СМИ и соцсетям. Поднялся традиционный вой. В Карабахском регионе Азербайджана, понимаете ли, "культурный геноцид", а международное сообщество сидит и помалкивает и даже молча соучаствует.

А что, собственно, должно сделать международное сообщество? У Армении и армянства много сторонников, но в отличие от Гегама Степаняна они не дураки и понимают, что попытка устроить возню вокруг какого-нибудь "детского сада" закончится тем, что Азербайджан вывалит на стол сотни фактов реального культурного геноцида. Если мир тридцать лет не хотел видеть этих фактов, посмеет ли кто-то осуждать Азербайджан за снос рухляди и обновление села? Азербайджанская сторона не сносит постройки, рыча от ненависти и истекая местью. Существует план развития Гадрутского района, и все работы осуществляются в его рамках. Это внутреннее дело Азербайджана и никого больше оно не касается.

Кстати, а армяне советовались с Баку, когда стирали с лица земли азербайджанский Иреван, закатывали его в асфальт? Они не спрашивали разрешения, уничтожая следы азербайджанской истории земли, занимаемой нынешней Арменией. Так что не им истерить и мучить клавиатуру, выстукивая слезовыжимательные посты.

Школа... детский сад... церковь... Еще раз: школа... детский сад... церковь... В чем дело, почему никто не плачет?

Армянская сторона не имеет права голоса. Ей же будет лучше, если она постоит в углу лицом к стене и помолчит. Прежде, чем поднимать тему разрушений, она должна задуматься, какие глыбы обрушатся на нее в ответ. Мало ли что "цивилизованный мир" на ее стороне, мало ли что армянство скупает европейских и американских законодателей и политиков. Ни один из этих болтунов не сможет ничего сделать. Все, что смогут предложить Гегам джану, это скупая мужская слеза. Да и то в ограниченном количестве.

Азербайджан освободил свои земли и восстанавливает их после тридцати лет армянского варварства. Это его суверенное право. Армяне за годы оккупации только разрушали. Такова натура армянского нацизма. Оккупантами разрушены 9 городов, более 300 сел и поселков. Разрушены и осквернены около 70 мечетей, уничтожены около тысячи памятников истории и культуры. Все это зафиксировано и задокументировано. Нежелание миссии ЮНЕСКО смотреть на разрушенный армянами Агдам ничем нашим соседям не поможет. О "Хиросиме Кавказа" знают во всем мире. И этот факт куда весомее "детского сада" в освобожденном селе Гадрутского района.

Культурный геноцид, учиненный Арменией в годы оккупации на территориях Азербайджана, дополняет страшная статистика уничтожения культурного, исторического и духовного наследия азербайджанского народа на территории самой Республики Армения. В соседней республике было уничтожено 3500 исторических и культурных памятников, 500 кладбищ, 391 мечеть. И этим фактам тоже есть доказательства. Если армянская сторона хочет, чтобы никто не знал, что находится под центром нынешнего Еревана, это, конечно, ее личное дело. Однако от фактов никуда не деться. Впрочем, соседи и сами это знают, поэтому не позволили миссии ЮНЕСКО ехать в Армению для мониторинга азербайджанского наследия. Что бы они показали гостям? То, что осталось только в архивах и на фотографиях?

Что же, ждем продолжения. Бездельникам, рассматривающим спутниковые фото, явно больше нечем заняться. Они думают, что это чем-то поможет армянскому делу. Со всей ответственностью заявляем: не поможет. Наоборот, чем больше гегамов будут выжимать слезы пользователей соцсетей, тем меньше у них шансов когда-нибудь увидеть обновленный Карабах своими глазами.

Кстати, о спутниках. Недавно весь Интернет смеялся над новостью об армянских спутниках, которые запущены так халтурно, что мешают аппаратам других стран. И эти страны требуют убрать армянские спутники, чтобы не путались под ногами.

Скорее бы уж их с орбиты спустили. Тогда и Гегам Степанян сможет отдохнуть от бесплодных трудов и подумать о вечном.