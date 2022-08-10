Армяне топчут руины истинного Иревана

Автор: Лейла Таривердиева

Не находя никаких других способов остановить освобождение Лачинского района от незаконных поселенцев, армянская сторона решила прибегнуть к излюбленному способу привлечения внимания к своим проблемам. Не нашлось никого, кто поддержал бы армян в их нежелании покидать азербайджанские земли и незаконно занимаемые ими дома, зато можно найти сочувствующих, если поскрести религиозную тему.

За годы оккупации армяне понастроили на тех азербайджанских территориях, где селились и где размещались оккупационные военные части, множество церквей. Как известно, церковь это единственная привязка армянства к истории и собственной идентичности, никаких других привязок армянские идеологи так и не нашли. Уже двести лет армяне, переселенные на азербайджанские земли, разрушают чужие храмы и строят свои церкви, в дальнейшем удревняя их, а через них и свою историю.

То же самое, что было сотворено в Армении, армяне сотворили на оккупированных прежде территориях Азербайджана. Hазрушив мечети, они поставили повсюду свои церкви и церквушки, дабы назвать все это "армянским наследием" и зубами вгрызться в азербайджанскую землю. Вспомним, сколько шума было поднято вокруг снесенной азербайджанской стороной полковой армянской церкви в Джебраиле. Построена она была при военчати в период оккупации и после освобождения Джебраила, соответственно, снесена, что было совершенно справедливым и логичным шагом. И таких церквей полно. Например, в Лачине, куда армяне заселились после этнической чистки азербайджанского населения. Считая, что эта земля уже навсегда останется "армянской", оккупанты начали строить церкви, без которых им никак, ведь в Лачинском районе просто нет и не может быть никакого другого "армянского наследия", за которое потом можно будет ухватиться.

Само собой разумеется, что сохранение в Лачине армянских церквей-новоделов, являющихся откровенными символами оккупации, совершенно недопустимо. Никакие крики о якобы духовно-историческом наследии армянского народа тут неуместны. Со стороны оккупантов это был исключительно политический шаг, той же монетой они получат и ответ.

Но, оставим пока этот вопрос, его будут решать компетентные структуры Азербайджана, которые сами разберутся. Сейчас хотелось бы напомнить устраивающим истерику в СМИ и соцсетях армянским экспертам, политикам и депутатам, что, каждый день, отправляясь в свои министерства и офисы, они шагают по закатанным в асфальт руинам многовекового исторического, культурного, архитектурного и духовного наследия азербайджанского народа. У них под ногами разрушенные мусульманские храмы, которых было множество в Иреване.

Согласно Кавказскому календарю за 1870 год, изданному на русском языке, в Иреванской губернии было зарегистрировано 269 мечетей, в Елизаветпольской губернии - 156. Согласно другому источнику, в 1915 году на территории Иреванской и Зангезурской губерний наблюдался рост числа мечетей - здесь функционировало общей сложности 382 шиитских и 9 суннитских мечетей. Однако после образования на азербайджанских землях армянской республики, все мечети были уничтожены. На сегодня осталась невредимой, но превращенной в "персидскую" только одна иреванская мечеть - Голубая. Предпоследняя, Демирбулагская, была разрушена армянами после начала конфликта.

Да, какие-то из сотен храмов стали жертвой воинствующего атеизма советских времен, но по опыту последней оккупации можно с уверенностью сказать, что большая часть была с ненавистью и сладострастием уничтожена армянскими националистами.

После полной "очистки" территории нынешней Армении от коренного азербайджанского населения, были снесены мечети, разрушены памятники истории и культуры, окончательно стерты настоящие названия городов и сел, рек и озер. Культурный геноцид, осуществленный армянами в отношении азербайджанского, тюркского, мусульманского наследия в Армении, не поддается описанию. К сожалению, все это делалось с согласия советских, а потом и покровительствовавших Еревану российских властей, а потому вандалы остались безнаказанными и все следы вандализма были в прямом смысле закатаны в асфальт.

Однако спрятать все концы не удалось. В архивах и музеях самого Азербайджана и других стран сохранились материалы и документы, по которым можно восстановить реальную картину. Специалисты министерства культуры Азербайджана в настоящее время изучают архивные документы в соседних странах. Как отметил министр Анар Керимов на состоявшейся месяц назад презентации книги "Наше материально-культурное наследие на исторических азербайджанских землях: от Иревана до Зангезура", планируется на основе этих документов провести исследование исторических фактов и историко-культурных памятников на наших исторических землях в Иреване и Зангезуре. Материалы проведенных исследований будут публиковаться и популяризироваться на международном уровне.

Азербайджанская сторона очень решительно взялась за дело. Спекуляциями по поводу несуществующего "армянского наследия", пущенными в ход после 44-дневной войны, армяне окончательно исчерпали лимит терпения Баку, и вопрос Иревана, Зангезура и других исторических азербайджанских регионов нынешней Армении теперь не сходит с повестки. И не сойдет до его решения.

В августе прошлого года, поднимая государственный флаг в Кяльбаджаре, Президент Ильхам Алиев указал использовать по отношению к населенным пунктам и регионам Армении правильные, исторические топонимы. "Только в июне 1969 года Армения переименовала Басаркечарский район, назвав его "Варденисским". Прошу, пусть те, кто в Азербайджане готовит репортажи об этом регионе, и вообще, пусть в нашем общем лексиконе будет восстановлено название Басаркечяр, и не используется Варденис. Все другие древние азербайджанские населенные пункты, расположенные на территории нынешней Армении, должны называться своими настоящими именами", - сказал глава государства.

Позиция Азербайджана полностью отвечает международного праву и историческим реалиям, она обоснована и логична. Поэтому после победоносной войны он впервые потребовал от ЮНЕСКО организовать мониторинг азербайджанского наследия в Армении. Поначалу и в Армении, и в Европе были немного шокированы таким неожиданным шагом Баку, но в феврале этого года на переговорах глав Азербайджана, Армении, Франции и Евросовета была достигнута договоренность о направлении организацией миссии в обе южно-кавказские страны. Впрочем, армянская сторона, следуя своей традиции, почти сразу постаралась уклониться от взятых на себя обязательств. Что было вполне ожидаемо.

Азербайджан со своей стороны сделал все необходимое - предоставил ЮНЕСКО факты, фото материалы, архивные свидетельства, то есть полный комплект, позволяющий открыть дело на Армению, где был осуществлен невиданный, просто чудовищный геноцид против исторического и культурного наследия коренного населения. То, что организация не спешит реализовать свои полномочия, это уже ее проблема.

Что же касается освобожденных территорий Азербайджана, то работы там идут по плану. Скоро созидательная деятельность развернется и в Лачинском районе - до конца августа осталось совсем немного. Все вопросы будут решены по справедливости и в интересах азербайджанского народа. Азербайджан и прежде не руководствовался чужими интересами, и кому-то надеяться на это после Победы просто смешно.