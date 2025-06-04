В Саудовской Аравии начинается паломничество к исламским святыням

Мусульмане со всего мира начали прибывать в Саудовскую Аравию для участия в ежегодном паломничестве - хадже, который официально стартует 4 июня. По данным местных властей, уже около 1,5 миллиона паломников пересекли границы королевства и будут совершать религиозные обряды до 9 июня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Хадж начинается с перехода паломника в состояние ихрама - особой религиозной чистоты. На этом этапе мусульманам необходимо провести полное омовение, надеть специальные одежды (две ткани для мужчин и свободное платье для женщин) и следовать определенным правилам поведения. Затем паломники могут войти на территорию священного комплекса вокруг мечети Аль-Харам в Мекке, где находится Кааба - главная святыня ислама.

Они обходят Каабу по кругу и стремятся прикоснуться к "черному камню", который, согласно преданию, был ниспослан с небес и стал основой святилищ, построенных Адамом и пророком Ибрахимом.

После обхода Каабы паломники семь раз проходят между холмами ас-Сафа и аль-Марва, что символизирует путь жены Ибрахима Хаджар, которая искала воду для своего сына Исмаила. Затем они дважды набирают воду из священного колодца Замзам и отправляются на молитву на горе Арафат, где остаются на открытом воздухе до восхода следующего дня.

Завершающим ритуалом является "побивание шайтана", когда паломники бросают семь камней в сторону трех каменных столбов. В этот день также отмечается Праздник жертвоприношения - Ид аль-Адха, во время которого мусульмане приносят в жертву животное.

По завершении всех обрядов паломники совершают прощальный обход Каабы и могут посетить другие святыни, связанные с именем пророка Мухаммеда.