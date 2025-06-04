США вводят новые тарифные меры

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия в два раза - с 25 до 50%.

Как передает Day.Az, решение вступит в силу с 4 июня.

В документе говорится, что пошлины, введенные в марте, "еще не позволили американской промышленности развить и поддержать темпы загрузки производственных мощностей, необходимые для устойчивого развития отраслей и нужд национальной обороны".

По мнению Трампа, повышение тарифов "обеспечит большую поддержку этим отраслям и снизит или устранит угрозу национальной безопасности, которая исходит от импорта изделий из стали и алюминия, а также их производных".

Это решение не коснется Великобритании, тарифы на импорт из этой страны останутся на прежнем уровне в 25%, уточняет Bloomberg.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил о быстрых пополнениях военных запасов США.