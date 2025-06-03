https://news.day.az/world/1757679.html Трамп заявил о быстрых пополнениях военных запасов США США начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Только что отлично поговорил с лидерами наших ВС.
Трамп заявил о быстрых пополнениях военных запасов США
США начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Только что отлично поговорил с лидерами наших ВС. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие темпами, которых США никогда не видели", - написал он.
Трамп выразил надежду, что военные силы США никогда не придется использовать. Он неоднократно высказывался о необходимости остановить военный конфликт в Украине.
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