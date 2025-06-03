YouTube перестанет работать на миллионах iPhone

Корпорация Google прекратила поддержку приложения YouTube для ряда популярных смартфонов Apple.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание MacRumors.

IT-гигант обновил приложение iOS до версии 20.22.1 - теперь для установки программы необходимо наличие iOS 16 или более поздней версии операционной системы (ОС). Также оказалось, что несколько старых моделей iPhone после обновления не будут запускать приложение видеохостинга.

Это аппараты, обновление которых остановилось на версии iOS 15 - iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения. Также сервис нельзя будет запустить на плеере iPod touch 7. Аналогичным образом приложение YouTube не будет работать на планшетах, не поддерживающих iPadOS 16 - видеохостинг перестанет запускаться на iPad Air 2 и iPad mini 4. По словам журналистов, описанными устройствами могут продолжать пользоваться миллионы клиентов Apple.

При этом смотреть видео с YouTube на устаревших девайсах все еще можно. Сайт видеоплатформы будет доступен по адресу m.youtube.com.

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