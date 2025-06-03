Новшество в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp активно работает над внедрением системы юзернеймов, как в Telegram и других сервисах, что позволит скрывать номер от пользователей. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В коде бета-версии WhatsApp для iOS под номером 25.17.10.70 в TestFlight были обнаружены элементы, подтверждающие разработку нового интерфейса и правил использования имен пользователей. По данным WABetaInfo, функция пока недоступна даже бета-тестерам.

Согласно выявленным правилам, имя пользователя не может начинаться с "www.", чтобы избежать путаницы с веб-сайтами. Оно должно включать хотя бы одну букву, исключая полностью числовые или символьные комбинации. Юзернейм может содержать от 3 до 30 символов. Допустимыми остаются строчные латинские буквы (a-z), цифры (0-9), точки и подчеркивания - это обеспечит стандартизацию имен.

Внедрение юзернеймов позволит пользователям видеть никнеймы в групповых чатах вместо телефонного номера, если контакт не сохранен. О сроках официального релиза функции пока информации нет.