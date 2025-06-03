Азербайджан и Кения обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

3 июня 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках визита в Кению встретился с Президентом страны Уильямом Самои Руто.

Как передает Day.Az, в министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили Trend, что в ходе встречи стороны подчеркнули, что взаимные визиты на высоком уровне, политический диалог и межведомственные контакты способствуют развитию сотрудничества.

Стороны также обратили внимание на важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций и выразили уверенность в том, что партнерство будет укрепляться во всех сферах.

Наряду с этим, были обсуждены возможности сотрудничества в сферах экономики, энергетики, сельского хозяйства, образования, культуры, туризма и управления.

Стороны отметили, что имеются широкие возможности для сотрудничества в сферах информационных и коммуникационных технологий, цифровой экономики, энергетики и полезных ископаемых, и будет полезно организовать совместные бизнес-форумы и торговые миссии с целью определения конкретных направлений сотрудничества.

Было отмечено значение африканских стран во внешней политике Азербайджана, сообщено, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества, наряду с Кенией, и с другими государствами континента.

Была рассмотрена значимость успешного проведения нашей страной мероприятия COP29 и принятых решений, а также сотрудничество двух стран в рамках Всемирного форума городов, который состоится в 2026 году.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам повестки дня и темам, представляющим взаимный интерес.