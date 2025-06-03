https://news.day.az/politics/1757889.html Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Сената Кении - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился в Найроби с председателем Сената страны Амазоном Кинги. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел в социальной сети "X".
Джейхун Байрамов провел обсуждения с председателем Сената Кении - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился в Найроби с председателем Сената страны Амазоном Кинги.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел в социальной сети "X".
Согласно информации, министр отметил важность межпарламентского сотрудничества и установления прямых связей между группами дружбы и соответствующими комитетами парламентов.
Обе стороны подчеркнули значимость дальнейшего укрепления межпарламентского диалога и поощрения взаимных визитов.
Ранее мы сообщали о церемонии открытия посольства Азербайджана в Кении.
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