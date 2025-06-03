Состоялась церемония открытия посольства Азербайджана в Кении
Состоялась церемония открытия посольства Азербайджана в Кении.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и премьер-министр, министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади приняли участие в церемонии открытия посольства.
Открытие дипломатического представительства было расценено как важный шаг в продолжение и укрепление межгосударственных отношений между Азербайджаном и Кенией, а также развитие сотрудничества.
Джейхун Байрамов отметил благоприятную среду и условия, созданные Кенией как принимающей страной для необходимого функционирования дипломатического представительства.
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