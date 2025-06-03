В Баку представлен познавательный концерт с "Карнавалом животных"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся яркий и вдохновляющий концерт, посвящённый Международному дню защиты детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Под руководством заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова и в сопровождении Азербайджанского государственного академического симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли перед слушателями выступили Джамаля Абдинзаде (фортепиано), Наргиз Кенгерли (фортепиано) и чтец Гусейнага Асланов.

Программа вечера была наполнена музыкальными шедеврами - звучали завораживающие произведения Бенджамина Бриттена "Путеводитель по оркестру для молодёжи" (опус 34) и волшебный "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса.

Особенно интересно было слушать, как дирижёр перед каждым разделом "Путеводителя" подробно рассказывал о группах оркестра - словно открывая двери в мир музыки. А "Карнавал животных" для двух фортепиано и оркестра вызвал настоящий восторг у зрителей, особенно у юных слушателей. Короткие и живые вступления чтеца перед каждой частью произведения делали концерт ещё более захватывающим и понятным для детей.

Такие познавательные концерты - это не просто праздник музыки, а важный шаг в развитии и воспитании подрастающего поколения, расширении их кругозора и пробуждении любви к классическому искусству.

Фото - Кямран Багиров.

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