В Анкаре открылась выставка Азербайджанского национального музея искусств

30 мая в Анкаре, в одном из лучших музеев Турции - Музее искусства и скульптуры (Ankara Devlet Resm ve Heykel Muzesi) открылась выставка Азербайджанского национального музея искусств (АНМИ), приуроченная к 200-летию выдающегося азербайджанского художника, основоположника станковой реалистической школы живописи Мирзы Кадыма Иравани.

О том, как прошло открытие выставки, а также о своих впечатлениях о турецкой столице, рассказала Day.Az директор АНМИ Ширин Меликова.

- Ширин ханым, почему для проведения этой выставки был выбран именно этот музей Турции?

- К выставке мы готовились долго, в том числе и долго выбирали место ее проведения. В конечном итоге выбор пал на этот музей, потому что он пленил меня своей изящной архитектурой (его здание было построено в 1926 году по указу Ататюрка как первый культурный центр), великолепной коллекцией турецкого изобразительного искусства (для меня - полнейшее открытие!), наличием потрясающего концертного зала с ложей Ататюрка, его залой приемов. Построенное в неоклассическом стиле беломраморное здание, в котором действует музей и профессиональный концертный зал - редкое явление в музейном мире.

- Какую выставку музей повез в Турцию?

- Выставка "Западный Азербайджан в нашей культурной памяти" стала продолжением одноименной выставки, открытой нами в Музее искусств в декабре 2023 года. Мы говорим о былом величии Ираванского ханства, его архитектурной жемчужине - Сардарском дворце, стертом вандалами с лица земли. Мы говорим о выдающихся людях, живших и творивших на этой земле - вдохновением им служило богатое культурное наследие их предков, которое ныне сохранилось лишь в хрониках и в чудом уцелевших произведениях искусства.

Мы начинаем свое погружение в эпоху с воссоздания дворцовой среды - тут и роскошные ковры - дястхалыгебе "Лямпа" (комплект, состоящий из трех-пяти ковров, сплошь устилающих залы), предметы из искусно гравированного металла - внушительных размеров сосуд для шербета, афтафа-ляян для омовения рук, две интерьерные фигурки павлинов, некогда украшавших Зеркальный зал Сардарского дворца, живописные полотна Мирзы Кадыма Иравани, чудом уцелевшие в смутные времена передела мира на стыке веков и поныне бережно хранящиеся в Грузинском национальном музее. Мы храним копии полотен - шедевров Иравани, которые некогда были помещены в остроконечные арки второго яруса дворцового зала, демонстрируя величие шахов и ханов Каджарской династии - бесстрашных воинов и героев. Тут же мы видим видео, созданное ИИ, помогающее воспроизвести Сардарский дворец по архивным фотографиям, сделанным известным фотографом, путешественником и этнографом Д.Ермаковым (оригиналы фотографий хранятся в Грузинском национальном музее). Тут же показаны живописные работы, изображающие исторический Ираван - "Вид Эривани и горы Агрыдаг" русского художника Ильи Занковского и "Сардарская мечеть в Эривани" Николая Грушева. Обе работы - конца XIX века.

- Наверное, центральное место в экспозиции занимают работ Мирзы Кадыма Иравани?

- Один зал мы целиком посвятили работам Иравани. Это портреты, созданные им в зрелый период творчества. Тут же мы показываем фотоальбом дворян и выдающихся выходцев из Иравана, семью последнего хана Ираванского ханства, и воспроизводим проекцией фотографию Таджи ханум Багирбековой, которую мы оживляем, демонстрируя предметы из нашей коллекции, словно сошедшие с фотографии - это архалыг с золотошвейной вышивкой, эффектно смотрящейся на темно-бордовом бархате, и медальонная вышивка на сукне в тамбурной технике.

Один зал посвящен серии "Беженцы" Бахруза Кенгерли, где мы видим образы стариков, детей и женщин, спасшихся от резни в Ираване в 1918 году и нашедших приют в Нахчиване, где их и писал художник.

На выставке также представлены живописные портреты кисти известного художника родом из этого края - Гусейна Алиева, которые показывают галерею классиков азербайджанской литературы - Мирзы Фатали Ахундова, Абдуррагимбека Ахвердиева и Джафара Джаббарлы. Выставка продлится до 18 июля.

- Как встретила турецкая публика нашу выставку?

- На открытии выставки, по статистике музея, было более 700 человек. В концертном зале был показан документально-игровой фильм "Райский сон", снятый по заказу Министерства культуры АР, о жизни Мирзы Кадыма Иравани в контексте исторических событий той эпохи. Выставка и фильм вызвали огромный интерес у публики.

- Как вам Анкара, Ширин ханым?

- Анкара - город многомиллионник, но ощущения бешеного темпоритма тут нет. Видимо, инфраструктура, отсутствие выраженного "центра", множество объездов и тоннелей делают свое дело. Город сложно прочувствовать, все время ощущение, что едешь по трассе и по обе стороны то горы, то высотки, то пустоши, то комплексы невысоких домов.

Я сужу по городам в основном по музеям) такова уж моя специфика восприятия. Музеи в Анкаре небольшие, даже я бы сказала камерные, с небольшими выставочными площадями, но обладающие ценнейшими коллекциями.

- Какой музей запомнился более других?

Больше всего произвел впечатление Музей анатолийских цивилизаций (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) - крупнейший в Турции, обладает уникальной коллекцией! Артефакты древнейших эпох и цивилизаций, начиная с эпохи палеолита - тут и потрясающая коллекция глиняных богинь плодородия и росписи из Чатал Оюк, тут и золото хеттов и необыкновенной красоты стол из гробницы Мидаса, глиняные кувшины необчайно изящных форм, огромные сосуды из бронзы, клинописные таблички, роскошная коллекция каменных рельефов и статуй и многое другое.

Этот музей может бесконечно вдохновлять. И я была поражена, когда на пересечении улиц увидела увеличенную в масштабе бронзовую скульптуру, отлитую по аналогии с бронзовым церемониальным штандартом хеттского периода - символом солнца. Какая замечательная идея! Скульптура выглядит очень современно, и только посвященные могут узнать в ней древний артефакт.

А если в целом, отрадно было видеть много посетителей, в основном семьи с детьми разных возрастов, их интерес к своей культуре, желание провести выходной день в музее.

Кроме того, я под большим впечатлением от Президентской библиотеки. Это масштабное сооружение с разветвленной инфраструктурой, многоуровневой системой доступа к источнику знаний. Поразили выставки, устраиваемые в библиотеке с артефактами из музеев страны, с правильным светом, драматургией экспозиции, выбором тем. Поразило количество молодежи - в день до 8 тысяч, а в выходные - до 13 тысяч человек. Для посетителей созданы все условия - от электронной базы, богатого собрания до трехразового бесплатного питания, чая и кофе, детских зон и т.д.

Анкара - город с историей, который развивается и разрастается, живет своей особой монотонной жизнью, балансируя между прошлым и настоящим.