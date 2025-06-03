bp делает ставку на устойчивое развитие энергетики в Каспийском регионе

bp нацелена на устойчивый энергетический переход в Каспийском регионе.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, компания активно сочетает развитие традиционных нефтегазовых проектов с масштабными инвестициями в декарбонизацию и возобновляемую энергетику.

"Мы увеличиваем наши инвестиции в upstream-проекты до 10 миллиардов долларов к 2027 году. При этом хотим быть уверены, что уменьшаем выхлопы в окружающей среде", - отметил он.

Г.Джонс также подчеркнул, что Азербайджан остается одним из самых стабильных регионов для инвестиций bp, особенно благодаря проектам АЧГ и Шахдениз. Особое внимание компания уделяет интеграции возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели в Джебраиле, которые будут способствовать декарбонизации терминала в Сангачале.

"Мы рассматриваем проекты в Карабахе, а также разрабатываем полностью электрифицированную платформу. Это отражает наш холистический подход к энергетике будущего", - добавил Гэри Джонс.