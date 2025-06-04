https://news.day.az/world/1758044.html Мощнейшие ливни в Китае смывают целые дома - ВИДЕО В Южных провинциях Юньнань и Гуанси мощнейшие ливни спровоцировали наводнения и оползни, в результате чего стихией смывает целые дома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. И это ещё не конец, поскольку в ближайшие дни прогнозируют продолжение дождей.
Мощнейшие ливни в Китае смывают целые дома - ВИДЕО
В Южных провинциях Юньнань и Гуанси мощнейшие ливни спровоцировали наводнения и оползни, в результате чего стихией смывает целые дома.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
И это ещё не конец, поскольку в ближайшие дни прогнозируют продолжение дождей.
Ранее мы сообщали, что в Канаде из-за лесных пожаров сгорело более 400 домов.
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