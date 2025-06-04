Мощнейшие ливни в Китае смывают целые дома

В Южных провинциях Юньнань и Гуанси мощнейшие ливни спровоцировали наводнения и оползни, в результате чего стихией смывает целые дома.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

И это ещё не конец, поскольку в ближайшие дни прогнозируют продолжение дождей.

Ранее мы сообщали, что в Канаде из-за лесных пожаров сгорело более 400 домов.