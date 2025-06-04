В Канаде из-за лесных пожаров сгорело более 400 домов

Свыше 400 жилых домов сгорели в результате лесных пожаров в канадской провинции Саскачеван.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на власти региона.

На данный момент в Саскачеване свои дома вынуждено покинули 9 тысяч человек, но в ближайшее время, по данным местных властей, эта цифра может вырасти до 15 тысяч.

Сильные лесные пожары сейчас также отмечены в соседних с Саскачеваном провинциях Альберта и Манитоба.

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