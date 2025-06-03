https://news.day.az/world/1757830.html Туристы в панике бежали с вулкана Этна: началось извержение - ВИДЕО На Этне началось извержение прямо во время подъёма - туристы в панике бежали вниз, как в фильме про апокалипсис. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вулкан активизировался внезапно, и сотням человек пришлось экстренно спасать свои задницы от лавы и пепла. Представляем вашему вниманию данное видео:
Туристы в панике бежали с вулкана Этна: началось извержение - ВИДЕО
На Этне началось извержение прямо во время подъёма - туристы в панике бежали вниз, как в фильме про апокалипсис.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вулкан активизировался внезапно, и сотням человек пришлось экстренно спасать свои жизни от лавы и пепла.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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