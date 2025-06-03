Туристы в панике бежали с вулкана Этна: началось извержение

На Этне началось извержение прямо во время подъёма - туристы в панике бежали вниз, как в фильме про апокалипсис.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вулкан активизировался внезапно, и сотням человек пришлось экстренно спасать свои жизни от лавы и пепла.

Представляем вашему вниманию данное видео: