MVM работает над заключением долгосрочного контракта с SOCAR

Компания MVM стремится к заключению долгосрочного контракта с SOCAR.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор MVM CEEnergy Габор Орбан, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы очень гордимся тем, что стали первой центральноевропейской торговой компанией, закупившей и физически транспортировавшей азербайджанский газ в Венгрию по трубопроводу. Это был краткосрочный контракт, но мы рассматриваем его как стратегическое партнерство. Сейчас мы работаем над тем, чтобы заключить долгосрочный контракт с SOCAR. Однако без дополнительных условий трудно говорить о сроках или длительности контракта", - сказал Орбан.

По его словам, ранее долгосрочные контракты MVM в среднем заключались на 30 лет.

"Сегодня у нас есть контракт на 15 лет, который считается долгосрочным. В настоящее время мы также ищем возможности для заключения пятилетних и десятилетних контрактов - они тоже относятся к категории долгосрочных", - добавил генеральный директор MVM CEEnergy.