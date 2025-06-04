Армянский расист получил по заслугам в Москве

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Если уж позориться - то на всю катушку. Таков девиз некоторых представителей армянства, которым мерещатся за спиной орлиные крылья. Правда душок при этом все равно остается трусливым и жалким, но они надеются, что пронесет и никто этого не заметит.

Армянским нацистам позориться не привыкать. Накануне в соцсетях было рассказано о еще одном таком "гордом орле", который вздумал унижать и оскорблять мусульман. И по неосторожности с матом-перематом наехал на чеченцев и дагестанцев. Не будем передавать выражений, в которых это бесформенное чучело высказывалось в адрес кавказских народов и ислама.

Чучело зовут Арег Самвелович Щепихин. Пусть никого не обманывает его фамилия. Даже если бы его звали Иван Иванович Иванов, ход мыслей все равно выдавал бы ментальность армянского националиста, озабоченного пещерной ненавистью. Арег Самвелович активничал в соцсетях и записал пару роликов, которые привлекли больше внимания тех, кого он оскорблял, чем армян, к которым он обращался. Самвелович объявил, что Москва-сити это территория армян, армяне там рулят, и призвал соплеменников собираться и нападать на выходцев с Кавказа. И важно заверял, что он, мол, тут, и все тут решает. Вняли его призывам соплеменники или нет, не сообщается. Зато его четко услышали те, кого он призывал бить и обирать повсюду на этой территории. И приняли меры.

Куда популярнее, чем его бравурная болтовня, в соцсетях ролики, на которых группа бородатых людей в штатском тащат Самвелыча как тюк грязного белья к машине с мигалкой. Самвелыч бьется, зовет на помощь, но никто на помощь не приходит. А народу вокруг полно - происходит все на Ярославском вокзале.

Блогеры обращают внимание, что у автомобиля, в багажник которого куда погрузили Самвелыча, номера АМР. Хотя аббревиатура не имеет конкретной расшифровки, такие номера, как можно узнать из Сети, обычно ассоциируются с государственными и муниципальными органами, особенно в Москве и Московской области. Чаще всего такие номера приписывают машинам Госдумы, Совета Федерации, Прокуратуры или ФСО.

Куда отвезли Арега Самвеловича Щепихина, неизвестно. Блогеры связались с матерью "армянского орла", и та поведала слезливую историю о том, что сыночек был ангелом, но после того, как Армения лишилась оккупированных территорий, возненавидел азербайджанцев и ислам. Сам толстопузый в Карабахе не воевал, но его тонкая душевная организация не выдержала "потерь". А потом ненависть к азербайджанцам переросла в ненависть ко всем кавказцам, поведала мамаша.

Одним словом, перед нами классический пример армянского диванного патриота, жалкого существа, надеявшегося избавиться от комплексов неполноценности и почувствовать себя настоящим мужиком. Не получилось. А после видео с Ярославского вокзала, вряд ли другие ареги самвелычи решатся заикнуться, что "армяне рулят в Москва-сити".