Азербайджан и Бельгия обсудили развитие сотрудничества в ряде сфер

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 4-го июня провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в нашей стране Жюльеном де Фрепоном.

Как сообщили в среду Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, приветствуя посла, спикер пожелала ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

"Во время встречи были отмечены имеющиеся хорошие возможности для развития отношений между Азербайджаном и Бельгией. Сахиба Гафарова упомянула о визите премьер-министра Королевства Бельгия в Азербайджан для участия в COP29 и встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году.

Спикер подчеркнула готовность Милли Меджлиса развивать связи с парламентом Бельгии и отметила свои встречи с бывшими главами бельгийского парламента. Она добавила, что встречные визиты и диалог способствуют углублению отношений и расширению обмена информацией. Также была выделена значимость деятельности групп дружбы в этих вопросах.

По словам посла Жюльена де Фрепона, с начала своей деятельности в стране он стал свидетелем гостеприимства азербайджанского народа. Он подчеркнул важность визита премьер-министра в Азербайджан в рамках COP29, как с точки зрения участия в значимом международном мероприятии, так и для обсуждения двусторонних отношений с Азербайджаном.

Дипломат отметил наличие хороших возможностей для развития сотрудничества наших стран в таких сферах, как экономика, транспорт, логистика и мореходство. Коснувшись также значительной роли страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, он выразил поддержку углублению диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Сахиба Гафарова проинформировала собеседника о текущей ситуации в регионе, колоссальной работе нашего государства по восстановлению освобождённых от оккупации территорий, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, минной проблеме и других вопросах, отмечается в сообщении.